Calciomercato Inter: Musso obiettivo molto costoso

L’Inter continua a cercare un erede di Samir Handanovic e l’obiettivo numero uno dell’Amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta rimane l’estremo difensore dell’Udinese, Juan Musso. Il giocatore argentino, che sembrava destinato a lasciare il Friuli già nella passata sessione di calcio mercato estivo, rimane alla finestra in attesa di novità.

In casa Inter non si parla troppo di questa possibile operazione visto che per Musso la dirigenza dell’Udinese chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro, somma ritenuta eccessiva in corso Vittorio Emanuele visto il particolare momento storico del mondo calcistico. Il classe 1994 rimane però il profilo più vicino alla “Beneamata”.

La trattativa, che l’Inter vuole aprire con decisione, sicuramente non si presenta semplice, ma a Milano credono che sia proprio il portiere sudamericano il profilo giusto per prendere possesso delle chiavi della porta nerazzurra. Il ventiseienne di San Nicolas ha il contratto in scadenza a Giugno 2023 e quindi appare complicato che l’Inter riesca a chiedere un eventuale sconto.