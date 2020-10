Calciomercato Atalanta: Romero nerazzurro per giocare

Cristian Romero ha scelto di trasferirsi all’Atalanta per avere maggiore possibilità di scendere in campo. La Juventus, proprietaria del cartellino del difensore sudamericano, dopo il prestito al Genoa, ha deciso di parcheggiare il ventiduenne argentino alla corte del tecnico Gian Piero Gasperini.

Il ragazzo, che dopo la pessima stagione con il “Grifone” cerca la rivincita, rimane comunque della “Vecchia Signora” che al termine della stagione lo riporterà alla Continassa. Nel frattempo il giocatore di Cordoba ha spiegato proprio il motivo della sua scelta: “Mi sono informato coi miei compagni del Genoa i quali mi hanno assicurato che a Bergamo sarei potuto crescere molto“.

Romero ha anche aggiunto: “Poi l’Atalanta, insieme alla Lazio, sono le due squadre che negli ultimi anni hanno espresso il miglior calcio. Infine, sapevo che alla Juve non avrei avuto grande spazio. Io voglio continuare a giocare e imparare. Champions? Giocare la Champions è un sogno che ho fin da bambino, quando guardavo il calcio europeo dall’Argentina. E, nelle poche settimane in cui mi sono allenato con la Juventus a Torino, ho avuto la fortuna di conoscere campioni come Buffon e Chiellini“.