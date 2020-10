Calciomercato Lazio: Inzaghi soddisfatto delle operazioni fatte

La Lazio di queste prime uscite stagionali è sicuramente una squadra diversa da quella ammirata prima del lockdown dello scorso mese di Marzo. La formazione biancoceleste sta faticando, e non poco, per trovare la giusta continuità. Quattro punti in quattro partite sono davvero poco per chi si pone come obiettivo ancora una volta le posizioni più prestigiose della classifica.

Si è spesso parlato del mercato fatto dalla dirigenza laziale, contestato da alcuni soprattutto perchè questo, dopo tredici anni, è il momento del ritorno in Champions League. Ma Simone Inzaghi, tecnico della squadra romana, non fa drammi, analizzando positivamente le operazioni in entrata messe a segno dal Direttore sportivo Igli Tare.

Inzaghi ha sottolineato: “Muriqi e Hoedt hanno lavorato con noi molto bene, ho trovato grande disponibilità e sono contento. Del mercato sono soddisfatto“. Parole sicuramente di circostanza anche se in questo momento in molti aspettano di capire come reagiranno al momento anche giocatori di grande spessore tecnico come Sergej Milinkovic-Savic.