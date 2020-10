Ecco tutti gli acquisti e le cessioni della Serie A

Si chiude il Calciomercato ai tempi del Covid, con il giallo Smalling, che lascia il Manchester United per torna alla Roma proprio sul finale.

Sempre nella giornata di ieri l’ufficialità di Federico Chiesa alla Juventus, il ritorno in Italia di Bakayoko che si accasa al Napoli di Gattuso mentre il Milan prende Dalot dal Manchester Utd. Nainggolan resta all’Inter mentre rescinde Asamoah. Interessanti anche i ritorni in Italia di Pussetto e Deulofeu che vestiranno di bianconero (Udinese).

Ma ecco tutti gli acquisti e tutte le cessioni di questo pazzo e, tutt’altro che ricco, Calciomercato.

ATALANTA

ACQUISTI

Depaoli (c, Samp), Lammers (a, PSV), Mojica (d, Girona), Piccini (d, Valencia), Romero (d, Juventus), Miranchuk (a, Lokomotiv Mosca), Mediero (c, Barcellona), Pasalic (c, riscattato dal Chelsea), Muratore (c, Juventus), Pessina (c, Verona fp), Reca (d, Spal fp), Radunovic (p, Verona fp)

CESSIONI

Traore Diallo (a, Manchester Utd), E. Colley (a, Verona), Reca (c, Crotone), Melegoni (c, Genoa), Piccoli (a, Spezia), Mattiello (d, Spezia), Vido (a, Pisa), Varnier (d, Atalanta), Czyborra (c, Genoa), Castagne (c, Leicester City), Muratore (c, Reggiana), Tameze (c, Nizza fp)

BENEVENTO

ACQUISTI

Iago Falque (a, Torino), Dabo (c, Fiorentina), Caprari (a, Samp), Lapadula (a, Genoa), Foulon (d, Waasland Beveren), Ionita (c, Cagliari), Glik (d, Monaco)

CESSIONI

Kragl (c, Ascoli)

BOLOGNA

ACQUISTI

Vergani (a, Inter), De Silvestri (d, svinc), Hickey (d, Hearts), Vignato (a, Chievo), Calabresi (d, Amiens fp), Donsah (Cercles Bruges fp), Paz (d, Lecce fp), Kingsley (c, Cremonese fp), Falcinelli (a, Perugia fp)

CESSIONI

Falletti (a, Ternana), Falcinelli (a, Stella Rossa), Krejci (d, Sparta Praga)

CAGLIARI

ACQUISTI

Ounas (a, Napoli), Tramoni L. (c, Ajaccio), Tramoni M. (c, Ajaccio), Godin (d, Inter), Luvumbo (a, Primeiro Do Agosto), Tripaldelli (d, Sassuolo), Sottil (a, Fiorentina), Zappa (c, Pescara), Marin (c, Ajax), Rog (c, riscattato dal Napoli), Simeone (a, riscattato dalla Fiorentina), Despodov (a, Sturm Graz fp), Farias (a, Lecce fp), Deiola (c, Lecce fp), Bradaric (c, Celta fp)

CESSIONI

Farias (a, Spezia), Deiola (c, Spezia), Rafael (p, Spezia), Romagna (d, Sassuolo), Ceter (a, Pescara), Ionita (c, Benevento), Lu. Pellegrini (d, Juventus fp), Mattiello (d, Atalanta fp), Nainggolan (c, Inter fp)

CROTONE

ACQUISTI

Siligardi (a, Parma), Luperto (d, Napoli), Djidji (d, Torino), Petriccione (c, Lecce), Reca (c, Atalanta), Pedro Pereira (d, Benfica), Dragus (a, Standard Liegi), Rojas (c, Universidad de Chile), Riviere (a, svinc), Eduardo Henrique (c, Sporting Lisbona), Cigarini (c, svinc), Rispoli (d, Lecce), Vulic (c, Stella Rossa), Magallan (d, Ajax)

CESSIONI

Nessuna.

FIORENTINA

ACQUISTI

Tirelli (a, Feralpisalò), Callejon (c, svinc), Barreca (d, Monaco), Martinez Quarta (d, River Plate), Munteanu (a, Vitorul), Borja Valero (c, svinc), Bonaventura (c, svinc), Eysseric (c, Verona fp), Amrabat (c, Verona)

CESSIONI

Chiesa (c, Juventus), Ceccherini (d, Verona), Sottil (a, Cagliari), Benassi (c, Verona), Zurkowski (c, Empoli), Terzic (d, Empoli), Hancko (d, Sparta Praga), Rasmussen (d, Vitesse)

GENOA

ACQUISTI

Bani (d, Bologna), Castelli (a, Villarreal), Paleari (p, Cittadella), Shomurodov (a, Rostov), Scamacca (a, Sassuolo), Males (a, Inter), Caso (a, Arezzo), Lu. Pellegrini (d, Juventus), Pjaca (a, Juventus), Zappacosta (d, Chelsea), Melegoni (c, Atalanta), Asoro (a, Swansea), Goldaniga (d, Sassuolo), Zajc (c, Fenerbahce), Czyborra (c, Atalanta), Perin (p, Juventus), Cassata (c, Sassuolo), Salcedo (a, Verona fp)

CESSIONI

El Yamiq (d, Valladolid), Pinamonti (a, Inter), Agudelo (c, Spezia), Lapadula (a, Benevento), Gumus (a, Fenerbahce), Perin (p, Juventus fp), Romero (d, Juventus fp), Sanabria (a, Betis fp), Soumaoro (d, Lilla fp), Barreca (d, Monaco fp)

HELLAS VERONA

ACQUISTI

Kalinic (a, Atl. Madrid), Vano (a, Carpi), Ceccherini (d, Fiorentina), Amione (d, Belgrano), Vieira (c, Samp), Salcedo (a, Inter), E. Colley (a, Atalanta), Favilli (a, Genoa), Barak (c, Udinese),

Benassi (c, Fiorentina), Ilic (c, Man. City), Tameze (c, Nizza), Ruegg (d, Zurigo), Magnani (d, Sassuolo), Gunter (d, Genoa), Pandur (p, Rijeka), Cetin (d, Roma), Di Gaudio (a, Spezia fp), Casale (d, Venezia fp), Balkovec (d, Empoli fp), Almici (d, Pordenone fp), K. Cisse (a, Juve Stabia fp), Calvano (c, Juve Stabia fp), Ragusa (a, Spezia fp), Vitale (d, Spezia fp)

CESSIONI

Tupta (a, Ascoli), Kumbulla (d, Roma), Saveljevs (c, Mantova), Henderson (c, Lecce), Marrone (d, Crotone), Rrahmani (d, Napoli), Amrabat (c, Fiorentina), Eysseric (c, Fiorentina fp),

Radunovic (p, Atalanta fp), imarco (d, Inter fp), Adjapong (d, Sassuolo fp), Pessina (c, Atalanta fp), Badu (c, Udinese fp), Verre (c, Samp fp)

INTER

ACQUISTI

Darmian (d, Parma), Vidal (c, Barcellona), Pinamonti (a, Inter), Males (a, Lucerna), Kolarov (d, Roma), Hakimi (d, Borussia Dortmund), Sanchez (a, Manchester Utd), Perisic (a, Bayern fp), Nainggolan (c, Cagliari fp), Joao Mario (c, Lokomotiv Mosca fp), Dimarco (d, Verona fp), Vagiannidis (d, Panathinaikos)

CESSIONI

Joao Mario (c, Sporting), Pirola (d, Monza), Dalbert (c, Rennes), Godin (d, Cagliari), Vergani (a, Bologna), Lazaro (c, Borussia M’Gladbach)

JUVENTUS

ACQUISTI

Chiesa (c, Fiorentina), Morata (a, Atl. Madrid), McKennie (c, Schalke), Arthur (c, Barcellona), Kulusevski (a, Parma), Correia (a, Man. City), Romero (d, Genoa fp), Lu. Pellegrini (d, Cagliari fp), Perin (p, Genoa fp)

CESSIONI

De Sciglio (d, Lione), Douglas Costa (c, Bayern Monaco), Rugani (d, Rennes), Pjaca (a, Genoa), Higuain (a, Inter Miami), Perin (p, Genoa), Matuidi (c, Inter Miami), Pjanic (c, Barcellona), Muratore (c, Atalanta), Zanimacchia (a, Saragozza)

LAZIO

ACQUISTI

Hoedt (d, Southampton), A. Pereira (c, Manchester Utd), Fares (c, Spal), G. Pereira (p, Monaco), Muriqi (a, Fenerbahce), Reina (p, Milan), Akpa Akpro (c, Salernitana), Escalante (c, svinc), Kiyine c, Salernitana fp), Wallace (d, Braga fp), Durmisi (c, Nizza fp)

CESSIONI

Wallace (d, Malatyaspor), Jony (c, Osasuna), Badelj (c, Genoa), Berisha (c, Reims)

MILAN

ACQUISTI

Pobi (d, Din. Zagabria), Diogo Dalot (d, Manchester Utd), Hauge (a, Bodo-Glimt), Tatarusanu (p, Lione), Tonali (c, Brescia), Brahim Diaz (a, Real Madrid), Kalulu (d, Lione), Saelemaekers (c, riscattato dall’Anderlecht), Kjaer (d, riscattato dal Siviglia), Reina (p, Aston Villa fp), Halilovic (c, Herenveen fp)

CESSIONI

Laxalt (d, Celtic), Paquetà (c, Lione), Reina (p, Lazio), Rodriguez (d, Torino), Suso (a, Siviglia), Begovic (p, Bournemouth fp)

NAPOLI

ACQUISTI

Bakayoko (c, Chelsea), Osimhen (a, Lilla), Rrahmani (d, Verona), Petagna (a, Spal)

CESSIONI, Ounas (a, Cagliari), Luperto (d, Crotone), Younes (a, Eintracht), Allan (c, Everton), Callejon (a, fine contratto)

PARMA

ACQUISTI

Osorio (d, Porto), Busi (d, Charleroi), Cyprien (c, Nizza), Sohm (c, Zurigo), Brunetta (c, Godoy Cruz), Nicolussi Caviglia (c, Juventus), Mihaila (a, U. Craiova), Lautaro Valenti (d, Lanus)

CESSIONI

Siligardi (a, Crotone), Dermaku (d, Lecce), Darmian (d, Inter), Kulusevski (a, Juventus)

ROMA

ACQUISTI

Smalling (d, Manchester Utd), Borja Mayoral (a, Real Madrid), Megyeri (p, Honved), Kumbulla (d, Verona), Pedro (a, svinc)

CESSIONI

Olsen (p, Everton), Perotti (a, Fenerbahce), Antonucci (a, Salernitana), Kluivert (a, Lipsia), Florenzi (d, Paris Saint-Germain), Kolarov (d, Inter), Riccardi (c, Pescara), Schick (a, Bayer Leverkusen), Cetin (d, Verona), Kalinic (a, Atl. Madrid), Zappacosta (d, Chelsea fp), Smalling (d, Manchester Utd), Gonalons (c, Granada), Defrel (a, Sassuolo)

SAMPDORIA

ACQUISTI

Letica (p, Club Brugge), A. Silva (c, Leicester), Hermansen (d, Fredrikstad Fotballklubb), Keita Balde (a, Monaco), Candreva (c, Inter), Ravaglia (p, Cremonese), Damsgaard (c, Nordsjaelland), Verre (c, Verona fp)

CESSIONI

Bonazzoli (a, Torino), Vieira (c, Verona), Depaoli (c, Atalanta), Capezzi (c, Salernitana), Chabot (d, Spezia), Murru (d, Torino), Caprari (a, Benevento), Linetty (c, Torino), Seculin (p, Chievo fp), Bertolacci (c, Milan fp), Maroni (a, Boca Juniors fp)

SASSUOLO

ACQUISTI

Maxime Lopez (c, O. Marsiglia), Schiappacasse (c, Atl. Madrid), Romagna (d, Cagliari), Babacar (a, Lecce fp), Sernicola (d, Entella fp), Mazzitelli (c, Entella fp), Adjapong (d, Verona fp), Defrel (a, riscattato dalla Roma), Chiriches (d, riscattato dal Napoli), Haraslin (a, riscattato dal Lechia G.),

CESSIONI

Ghion (c, Carpi), Pierini (a, Ascoli), Sala (c, Spal), Scamacca (a, Genoa), Odgaard (c, Lugano), Goldaniga (d, Genoa), Tripaldelli (d, Cagliari), Dell’Orco (d, Spezia), Babacar (a, Alanyaspor), Magnani (d, Verona), Broh (c, Palermo)

SPEZIA

ACQUISTI

Provedel (p, Empoli), Gaeta (a, Fiorentina), Leo Sena (c, Atl. Mineiro), Verde (a, AEK Atene), Agoumé (c, Inter), Chabot (d, Samp), Pobega (c, Milan), Farias (a, Cagliari), Rafael (p, Cagliari), Deiola (c, Cagliari), Nahuel Estévez (c, Estudiantes), Agudelo (c, Genoa), Verde (a, AEK), Mattiello (d, Atalanta), Piccoli (a, Atalanta), Marchizza (d, Sassuolo), Dell’Orco (d, Sassuolo), Zoet (p, PSV), Sala (d, svinc), Ismajli (d, Hajduk), Boloca (c, Fossano)

CESSIONI

Gudjohnsen (a, Odense BK), Scuffet (p, Udinese fp), Vitale (d, Verona fp), Di Gaudio (c, Verona fp), F. Ricci (a, Sassuolo fp), Nzola (a, Trapani fp), Ragusa (a, Verona fp), Cerretti (d, Imolese fp),

TORINO

ACQUISTI

Bonazzoli (a, Sampdoria), Gojak (c, Din. Zagabria), Kryeziu (c, Spal), Murru (d, Samp), Cancello (a, Inter), Linetty (c, Samp), Vojvoda (d, Standard Liegi), Rodriguez (d, Milan)

CESSIONI

Djidji (d, Crotone), Aina (c, Fulham), De Silvestri (d, svinc)

UDINESE

ACQUISTI

Makengo (c, Nizza), Deulofeu (a, Watford), Pussetto (c, Watford), Pereyra (c, Watford), Bonifazi (d, Spal), Molina (d, Boca Juniors B), Arslan (c, Fenerbahce), Forestieri (c, svinc), Ouwejan (d, AZ Alkmaar), Badu (c, Verona fp)

CESSIONI

Matos (a, Empoli), Troost-Ekong (d, Watford), Barak (c, Verona), Perica (a, Watford), Opoku (d, Amiens), Sema (d, Watford fp), Fofana (c, Lens)