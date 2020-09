Calciomercato Sampdoria: Keita preso, Candreva si avvicina

La Sampdoria ha riportato in Italia Keita Balde ex Lazio. L’attaccante, dopo un periodo non del tutto esaltante con la maglia del Monaco, ha accettato positivamente il progetto blucerchiato guidato dal tecnico esperto Claudio Ranieri. Ad annunciare il calciatore ci ha pensato direttamente il presidente Massimo Ferrero.

Keita si trasferisce a Bogliasco dopo due stagioni nel Principato dove ha complessivamente collezionato 39 presenze e segnato 12 reti. E dopo Keita la dirigenza blucerchiata sta cercando di arrivare anche all’interista Antonio Candreva. L’esterno, che nella passata stagone alla corte di Antonio Conte aveva fatto molto bene, sta valutando il progetto doriano.

Il Direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti in ottica mercato, in riferimento a Candreva, ha dichiarato: “E’ un calciatore che piace moltissimo ma penso che non piaccia solo a noi. Qualora uscisse dall’Inter sarà il ragazzo a scegliere la destinazione. Siamo in attesa ma diciamo che saremo contenti di abbracciarlo a Genova. L’interessamento per Candreva rallenta Marin perchè dobbiamo capire cosa faremo noi. Per il centrocampista centrale stiamo valutando certi profili e vedremo. Diciamo che tutto ruota attorno agli esterni, anche i centrocampisti centrali“.