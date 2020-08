Calciomercato Fiorentina: Barone apre alle operazioni in entrata

La Fiorentina ha voglia di crescere, ma per farlo potrebbe essere costretta a passare da alcune cessioni eccellenti. La dirigenza sa che alcuni elementi, tra i più in vista della rosa, sono nel mirino di società di prestigio e per questo il lavoro del Direttore sportivo Daniele Pradè diventa ancora più complesso.

Nel frattempo ha detto la sua il Direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, specificando: “Sono contento di aver rivisto la squadra, il mister, lo staff. Facciamo tutti i controlli e si comincia il ritiro per la prossima stagione. Mercato? Stiamo lavorando, abbiamo fatto già un ottimo mercato a gennaio, siamo contenti dei ragazzi che abbiamo, vediamo le opportunità che nasceranno, ma sarà un periodo abbastanza lungo“.

Il dirigente della società toscana ha anche aggiunto: “Nuove maglie? La cosa importante è che abbiamo Kappa sul made in Italy che è un brand importante, che siamo una rappresentanza sia per il femminile che il maschile. Tutti e due sono contenti, c’è tempo per parlare del terzo kit“. Lo stesso Barone ha risposto a chi gli chiedeva dell’assenza dei vari Chiesa, Milenkovic e Pezzella tra i protagonisti della presentazione delle nuove maglie: “Se si tratta di un indizio di mercato? E’ una situazione di marketing, ci lavora il nostro ufficio alle foto“.