Paris Saint-Germain: Messi potrebbe raggiungere Neymar

Il Paris Saint-Germain ha raggiunto la sua prima finale di Champions League grazie al lavoro del gruppo sotto la guida di mister Tuchel. Ora per i francesi è il momento di guardare avanti con positività, verso un futuro che dovrebbe prevedere ancora la presenza in squadra del campione brasiliano Neymar.

Wagner Ribeiro, procuratore dell’ex Barcellona, ha parlato del suo assistito spazzando via definitivamente le voci di mercato su di un possibile ritorno al Barcellona: “E’ felice a Parigi, rimarrà almeno altri due anni. C’è stato un momento in cui era triste a causa degli infortuni. In quel momento era pronto a partire, a tornare al Barcellona o andare al Real. Non oggi, puoi vedere la sua gioia“.

“E’ felice e penso che rimarrà al Psg per almeno altri due anni. Oggi, senza dubbio, è più facile per Messi andare al Psg che per Neymar tornare al Barcellona“, ha aggiunto l’agente. Lo stesso Wagner Ribeiro ha aggiunto: “Sono serio, non puoi dubitare della potenza economica del Qatar. Scherzo con lui: vivere nella città della luce, dove tutti vogliono passeggiare, gustare la cucina francese, vivere in una bella casa, con amici e familiari vicini, giocare per uno dei migliori club al mondo, con tutto ciò di cui una persona ha bisogno“.