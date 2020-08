Calciomercato Fiorentina: Piatek possibile, Chiesa tra Juventus e Milan

La Fiorentina vorrebbe trattenere in viola l’attaccante Federico Chiesa, ma il giocatore sembra intenzionato a lasciare la squadra per accettare la proposta di un altro prestigioso club di Serie A. Il presidente dei “Gigliati”, Rocco Commisso, ha spiegato che la situazione con il ragazzo è ormai chiara e sarà solo il giocatore ha decidere cosa fare.

“Se Chiesa resta? Speriamo di sì. Io l’ho trattenuto l’anno scorso, adesso spero resti ma se vorrà andare via lo potrà fare, gli ho dato il via libera basta che porti introiti per il suo valore“, ha dichiarato il numero uno italo-americano. Il cartellino dell’attaccante ha una valutazione di circa 70 milioni di euro. Per Chiesa sono in pole Juventus e Milan.

Nel frattempo il Direttore sportivo Daniele Pradè starebbe cercando di chiudere per l’arrivo di Krzysztof Piatek, vero e proprio obiettivo di mercato della Fiorentina per il proprio reparto avanzato che ha bisogno di un punto di riferimento offensivo. La proposta della società toscana per l’Hertha Berlino sarebbe di un prestito oneroso con diritto di riscatto per Giugno 2021. Il calciatore polacco viene valutato circa 20 milioni di euro.