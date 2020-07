Calciomercato Lazio: Immobile non ha intenzione di cambiare

La Lazio è pronta a chiudere il suo campionato con la consapevolezza di avere conquistato una importantissima qualificazione in Champions League. E se a inizio stagione qualcuno avesse chiesto al presidente Claudio Lotito di puntare su un traguardo di questo tipo lui sicuramente ci avrebbe messo la firma.

Alla fine lo scudetto è andato, ma l’essere arrivati in Champions è sicuramente segno di grande maturità. E con la qualificazione sembra ormai scontata anche la riconferma in maglia biancoceleste di Ciro Immobile che fino a poche settimane fa ‘radio mercato’ dava in partenza dalla Capitale verso altre ipotetiche mete.

Proprio l’attaccante ha dichiarato: “Sono felice, è giusto festeggiare un obiettivo importante per noi con 3 giornate di anticipo. Siamo orgogliosi nonostante le difficoltà post lockdown. Abbiamo vinto una gara fondamentale. È un risultato che da anni la Lazio non raggiungeva. Se Lotito rinforzerà la squadra? La società, il tecnico e il direttore sportivo Tare sanno di dover fare qualcosa. Il prossimo campionato ci metterà ancora di più alla prova, ma sono sicuro che ci metteranno nelle condizioni di fare un’altra stagione straordinaria come questa“.