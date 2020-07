Calciomercato Fiorentina: Chiesa punto interrogativo per il futuro

Federico Chiesa punto di riferimento della Fiorentina anche in futuro? La domanda è interessante, ma va sottolineato che in questa tormentata stagione l’attaccante italiano ha lasciato molto a desiderare. Le sue prestazioni spesso hanno lasciato l’amaro in bocca in diverse occasioni, ma a Firenze pensano ancora di trattenerlo.

Il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni parlando del giocatore che piace a molti, Juventus e Inter su tutte, e del suo futuro, ha dichiarato: “Chiesa? Per adesso è nostro, speriamo lo sia il più a lungo possibile. Speriamo dimostri in campo il suo valore, poi ci sarà modo di parlare del futuro“.

Chiesa sta valutando diverse situazioni e la stessa dirigenza toscana ha deciso di assecondare il ragazzo, qualsiasi sarà la sua decisione. Il presidente Rocco Commisso non vuole obbligare il figlio d’arte a rimanere in viola contro voglia, ma al tempo stesso non vuole privarsi del giocatore a prezzi di saldo.