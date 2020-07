Calciomercato Fiorentina: Ribery giura amore ai viola

La Fiorentina, almeno per un momento, ha temuto di perdere Franck Ribery. L’attaccante francese, dopo l’amarezza per il furto subito in casa, sembrava pronto a stracciare il contratto con la società toscana e a cambiare aria. Alla fine, però, lo stesso campione transalpino ha capito e si è reso conto di quanto sia positiva per lui l’esperienza con la maglia “Gigliata”.

Proprio il giocatore tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha mandato un messaggio d’amore alla Fiorentina e a Firenze, un messaggio in risposta a un altro francese, Sebastian Frey, che al tempo visse un’esperienza simile: “La prima sensazione quando successe a me era voler andar via, cambiare casa e mettere al sicuro la famiglia. Ma ho parlato con Franck e sono certo non voglia lasciare Firenze e non ha mai pensato di prendersela con i fiorentini. Giocherà per la maglia con orgoglio e la grinta di sempre. E` ferito per quanto successo e vuole tutelare la sua famiglia, ma non ha niente a che vedere con la maglia viola“.

E Ribery ha risposto a modo suo: “Fratello mio, grazie mille per queste parole. Tu mi conosci, sai da dove vengo, e che non sono uno di quelli che fanno marcia indietro. Ho detto di sì e quello che dico faccio. Non si può piacere a tutti, ma ho dalla mia parte i veri sostenitori di un club e di in una città che contano su di me, il resto non ha importanza. Ho firmato per la Viola. Viola per sempre!“.