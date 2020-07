Calciomercato Fiorentina: Pezzella ha in mente solo i viola

German Pezzella, capitano della Fiorentina, vuole continuare a sognare titoli importanti con la sua attuale squadra, un desiderio che continua e che il calciatore argentino spera di vedere avversarsi il prima possibile. Questa è una stagione di transizione, quella dell’arrivo in terra toscana del nuovo proprietario Rocco Commisso e proprio per questo il difensore ha voglia di scommettere sul nuovo progetto “Gigliato”.

Martin Guastadisegno, agente del Nazionale argentino, parlando del suo assistito e delle continue voci di mercato sul suo conto, ha spiegato: “Mi ha detto espressamente che in questo momento la sua testa è solo sulla Fiorentina. Fino a fine campionato non vuole farsi distrarre dalle voci di mercato“.

Il procuratore, parlando del giocatore per il quale la dirigenza vorrebbe arrivare a un rinnovo contrattuale in tempi stretti, ha anche affermato: “Col Valencia c’è un continuo filo diretto. Loro sono interessati, così come alcuni club inglesi di cui non posso fare il nome. Ora, però, è giusto pensare solo a questo finale di stagione: me l’ha chiesto German e così sarà“.