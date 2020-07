Fiorentina: Ribery pronto a restare ancora in viola

Franck Ribery dopo il furto subito e le parole ‘raggelanti’ su un suo possibile addio alla Fiorentina sarebbero rientrate. La dirigenza si sarebbe confrontata con il campione francese convincendolo della positività della realtà toscana e della sfortunata circostanza capitata a lui e alla sua famiglia.

Il tecnico della formazione viola Beppe Iachini ha parlato di quanto accaduto al calciatore: “Abbiamo cercato di rincuorarlo, ma tutto ciò esula da ciò che è Firenze, una città straordinaria. Queste cose accadono in tutto il mondo, c’è dispiacere per la violazione dell’intimità, ma deve essere considerato come un episodio a sé, Franck lo capirà e guarderà avanti consapevole dell’unità di Firenze e della Fiorentina“.

La Fiorentina però, nonostante tutto, continua a faticare in campionato non riuscendo a costruire un gioco che possa garantire punti importanti per risalire la classifica. La dirigenza ha voglia di terminare questa stagione il prima possibile e pensare alla prossima sempre con un Ribery in più.