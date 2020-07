Calciomercato Lazio: Kumbulla interessa, Tare conferma

Marash Kumbulla non è ancora un giocatore della Lazio, ma sembra molto vicino dal diventarlo. Solo pochi giorni fa, infatti, i rumors di mercato avevano dato praticamente per chiusa la trattativa con l’Hellas Verona per l’acquisto del prospetto albanese. Addirittura si era parlato di cifre, circa 30 milioni di euro per il cartellino del ventenne, ma ecco arrivare la smentita.

Il Direttore sportivo laziale Igli Tare, imbeccato proprio sul difensore centrale scaligero, ha sottolineato: “Non cambieremo le nostre abitudini. Non abbiamo mai fatto offerte di 30 milioni per il giocatore. Potrebbe essere una pedina importante per il futuro, ma non vogliamo snaturarci e faremo sforzi solo se ci saranno opportunità. Il rischio è sempre dietro la porta“.