UFFICIALE Fiorentina Women's: Alia Guagni saluta la squadra

Sembrava destinata a restare alla Fiorentina Women’s a vita, ma alla fine anche Alia Guagni ha deciso di cambiare maglia. L’ufficialità è stata comunicata dalla società toscana in accordo con la stessa esperta calciatrice che ha deciso di chiudere con un anno di anticipo il proprio contratto.

La calciatrice ha dichiarato: “Penso che le parole non saranno mai abbastanza per descrivere ciò che sento! Essere il capitano di questa squadra è stato per me un onore immenso, che mai avrei pensato di meritare. Ho sempre cercato di dare tutto ciò che avevo per portare la Fiorentina in alto tra le grandi, rispettandola come merita di essere rispettata. Insieme ci siamo tolte delle soddisfazioni incredibili, abbiamo perso e pianto, ma abbiamo anche vinto e sorriso. Lo scudetto vinto al Franchi rimarrà per sempre il mio ricordo più felice, un sogno realizzato. Il sogno di una bambina cresciuta a Firenze con questi colori, una bambina che ha sempre scelto Firenze con la speranza di arrivare alla Fiorentina, una bambina che ha visto realizzare il sogno di giocare al Franchi con la vera maglia Viola“.

Guagni ha anche aggiunto: “Avevo 10 anni quando ho calcato per la prima volta il campo di San Marcellino, eravamo solo Firenze allora ma la passione era la stessa. Adesso a 32 anni per la prima volta nella mia vita mi troverò in un campo diverso con una nuova maglia. Ho deciso di intraprendere questa nuova strada per mettermi alla prova ancora una volta. Un’esperienza di vita che mi completerà sia come calciatrice che come persona. Sarò lontana ma porterò tutti questi anni con me. Firenze mi ha cresciuto, la Fiorentina mi ha fatto diventare la calciatrice che sono adesso e per questo non smetterò mai di amarle e ringraziarle. Voglio ringraziare il presidente Commisso, Joe Barone ed Elena Turra per aver compreso questa mia scelta di vita e per tutto quello che mi hanno dato sia a livello sportivo che umano da quando sono qua“.