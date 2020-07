Calciomercato Juventus: Dybala chiama Pogba in bianconero

Paul Pogba è uno dei giocatori che potrebbe animare il prossimo mercato. In realtà il centrocampista francese ha già ammesso a più riprese la propria intenzione di lasciare il Manchester United anche se l’attuale allenatore dei “Red Devils” Ole Gunnar Solskjaer ha dichiarato che la società inglese ha intenzione di trattenere il calciatore.

Pogba ovviamente vuole altro e per lui le società più attive sembrano essere il Real Madrid e la Juventus. I bianconeri, dopo Arthur Melo, ufficializzato dal Barcellona, potrebbero essere pronti a riportare a casa il ‘figliol prodigo’. Anche Paulo Dybala, top player dei bianconeri, ha mandato un messaggio alla dirigenza.

“Quello che ho notato è che ho parlato con tanti ex compagni che molte volte quando vanno via, hanno tanta voglia di tornare. Non succede a tutti perché ci sono tanti giocatori che cambiano squadra ma spesso te lo dicono perché ti trovi bene, ti trattano bene, perché ti abitui a vincere, che poi alla fine è la cosa più bella ed è per quello che giochi. La nostra mentalità vincente è così, dopo ogni partita che vinci già pensi all’altra e a volte non ti godi neanche la vittoria pensando alla prossima e questo a volte ti fa riflettere perché vinci venti partite ma ne perdi una e sembra che il mondo sta venendo giù“, ha dichiarato la “Joya” forse con un riferimento all’ex compagno di squadra ora a Manchester.