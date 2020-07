Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic via con l'offerta giusta

La Lazio ormai non fa più segreti e sul mercato ecco arrivare parole importanti anche per quello che potrebbe essere il possibile futuro di uno dei giocatori di maggiore qualità della rosa. Stiamo ovviamente parlando del centrocampista Sergej Milinkovic-Savic, elemento che interessa alle società di mezza Europa.

Per il serbo si starebbero muovendo il Paris Saint-Germain e il Manchester United, anche se la concorrenza iberica con Real Madrid e Barcellona potrebbe scombinare i piani di francesi e inglesi. Il Direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha fatto il punto sul campione ex Genk spiegando che con l’offerta giusta il presidente Lotito potrebbe aprire alla sua cessione.

Il Diesse, parlando del venticinquenne, ha sottolineato: “Milinkovic? Non sono arrivate offerte. Non c’è necessità che vada via: se ci sarà un’offerta importante per lui e per noi ne parleremo. Noi abbiamo dimostrato negli anni di mantenere i giocatori forti e di creare una squadra di prospettiva ma siamo consapevoli che andare in Champions vuol dire qualità diversa, per questo dovremo essere bravi a fare un passo alla volta. Prima raggiungiamo la qualificazione e prima faremo il punto della situazione con l’allenatore. Per tutti ora la Lazio è un punto di arrivo e non di partenza e questo vuol dire che dovremo essere bravi a mantenere questo livello“.