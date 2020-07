Calciomercato Fiorentina: Thiago Silva diventa possibile

La Fiorentina dopo avere messo a segno un grande colpo di mercato come quello relativo a Franck Ribery ora ci riprova. Da un francese che giocava in Germania a un brasiliano che milita in Francia il passo è breve e così la dirigenza toscana sarebbe sulle orme del difensore centrale ed ex Milan Thiago Silva.

Il giocatore, con il contratto in scadenza al Paris Saint-Germain, chiuderà la propria lunga esperienza parigina dopo la Champions League, ma intanto i suoi procuratori sono al lavoro per trovare la migliore destinazione possibile. Il difensore, con grande esperienza internazionale, potrebbe arrivare in maglia viola con uno sforzo importante, circa 18 milioni di euro per un contratto biennale, ma al momento tutto tace o quasi.

Interpellato proprio sul mercato giocatori, ma con specifico riguardo al centrale di difesa del PSG, il Direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha glissato dicendo: “Thiago Silva? Per ora sono solo voci, abbiamo tante partite da giocare e poi vedremo in estate se ci saranno opportunità da cogliere. E’ un nome conosciuto e un giocatore di alto livello, al momento resta solo quello“.