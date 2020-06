UFFICIALE San Marino Academy: l'algoritmo regala la promozione in Serie A

Forse in pochi ci speravano, ma il campo aveva sicuramente confermato che il San Marino Academy Femminile era pronto a fare il salto di qualità verso la massima serie. E così, dopo la promozione in Serie A del Napoli Femminile ecco arrivare anche quella per la giovane formazione sanmarinese.

La media punti e la classifica hanno dato ragione al club del Titano premiato dall’algoritmo al posto della Lazio. E’ così arrivata l’ufficialità da parte della FIGC che ha consegnato San Marino alla Serie A Femminile della prossima stagione. Ivan Zannoni, Direttore sportivo del club biancoazzurro ha raccontato: “Si tratta di qualcosa di magico, che ci siamo costruiti con sacrificio, umiltà e tanto lavoro. Il nostro progetto è nato due anni fa e oggi ci troviamo a festeggiare la Serie A“.

Il dirigente del San Marino Academy ha anche aggiunto: “Quest’estate da neopromosse volevamo consolidarci in Serie B e poi provare in futuro ad alzare l’asticella e lottare per la promozione, ma abbiamo bruciato le tappe in un campionato che ci metteva di fronte a squadre molto attrezzate come Napoli e Lazio, ma anche Ravenna, Riozzese e Chievo. Abbiamo ottenuto risultati straordinari, come le otto vittorie di fila, siamo il migliore attacco e abbiamo il capocannoniere della categoria, Raffaella Barbieri con 14 reti. Nulla è venuto per caso, ma è frutto del grande lavoro svolto dalla dirigenza e dallo staff tecnico che ha dato un’impronta precisa alla squadra portandola a giocare un calcio spregiudicato“.

Zannoni ha anche aggiunto: “Per noi è un sogno giocare in Serie A e affrontare squadre blasonate o storiche come Juventus, Milan, Inter, Fiorentina, Roma e altre e non vediamo l’ora. Affronteremo questa avventura seguendo la nostra filosofia con la consapevolezza di qual è la nostra realtà“.