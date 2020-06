Chelsea-Werner: Granovskaia soddisfatta dell'acquisto del tedesco

Timo Werner è diventato ufficialmente un giocatore del Chelsea, anche se la sua avventura londinese inizierà tra alcune settimane. L’attaccante aveva annunciato da tempo al Lipsia il proprio desiderio di cambiare aria e l’occasione di indossare la maglia dei “Blues” non poteva essere tralasciata.

Per parlare del nuovo colpo di mercato del club inglese è intervenuta il braccio destro del presidente Roman Abramovich, Marina Granovskaia, che ha sottolineato: “Siamo davvero entusiasti che Timo abbia scelto di legarsi al Chelsea. Era un giocatore ambito in tutta Europa e non è un caso, perché ha quel raro mix di gioventù ed entusiasmo, pur essendo già esperto. Non vediamo l’ora di avere Timo con noi, ma fino ad allora auguriamo a lui e al Lipsia tutto il meglio per il resto della stagione“.

Lo stesso attaccante tedesco ha annunciato: “Ho trascorso quattro grandi anni a Lipsia. Posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato e che mi hanno supportato soprattutto nei momenti difficili: i compagni, gli allenatori, lo staff, i dipendenti e soprattutto i nostri tifosi. Abbiamo fatto grandi cose insieme, qui sono cresciuto e ho avuto la possibilità di diventare un giocatore della Nazionale. Il club è diventato un riferimento in questi quattro anni. Lipsia è una città fantastica, il club è eccezionale. Rimarrete nel mio cuore e mi mancherete. Ora mi avventuro nella metropoli di Londra. Ho sempre pensato il mio passo successivo sarebbe stato all’estero: è sempre stato il mio sogno. Quindi non è una decisione contro il Lipsia, ma sognavo di giocare in Premier League, la lega più importante del mondo. E ora ho la possibilità di giocare in un club di prim’ordine. Non vedo davvero l’ora che cominci questa nuova avventura, di vivere l’atmosfera e il calcio in Inghilterra“.