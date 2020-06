Calciomercato Napoli: Ciro Immobile non arriveràForse c'è stato un momento della sua carriera in cui Ciro Immobile avrebbe potuto indossare la maglia del Napoli, ma quel momento è passato e forse non tornerà più. L'attuale capocannoniere della Serie A con 27 reti ha una gran voglia di tornare in campo per dare l'assalto al record ... See MoreSee Less Calciomercato Napoli: Ciro Immobile non arriverà - Calcioline Forse c’è stato un momento della sua carriera in cui Ciro Immobile avrebbe potuto indossare la maglia del Napoli, ma quel momento è passato e forse non tornerà più. L’attuale capocannoniere della Serie A con 27 reti ha una gran voglia di tornare in campo per dare l’assalto al record di Gon...

Calciomercato Inter: Rakitic vuole restare al Barcellona

Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell'Inter, sembra non avere nessuna intenzione di fare ritorno nel campionato italiano. Il centrocampista cileno, al contrario, in caso di addio al Barcellona avrebbe il sogno di indossare la maglia della storica formazione argentina del Boca Juniors per poi chiudere al Colo Colo.



E se in