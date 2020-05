Clamoroso Juventus: Dembelè può arrivare in prestito

Negli ultimi anni la Juventus è sempre stata in grado di sorprendere tutti gli addetti ai lavori con grandi colpi di mercato. Da Cristiano Ronaldo a Matthijs De Ligt a colui che dovrà essere il super acquisto della prossima estate. Si fanno molti nomi, con quello di Paul Pogba in prima fila, ma occhio anche alle sorprese.

Per i bianconeri, infatti, potrebbe essere a un passo Ousmane Dembélé. Il calciatore francese, che in maglia blaugrana era arrivato per la cifra monstre di 105 milioni di euro più bonus dal Borussia Dortmund non ha mai inciso veramente limitato soprattutto da molti problemi fisici. Si dice che spesso un cambio d’aria faccia bene ai giocatori e questa sarebbe l’idea della “Vecchia Signora”.

Il Direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, che con il Barcellona sta trattando lo scambio tra Miralem Pjanic e Arthur Melo, avrebbe chiesto ai vertici azulgrana anche l’attaccante francese che potrebbe approdare alla Continassa con la formula del prestito secco con l’opzione per un eventuale riscatto a fine stagione anche se si starebbe ipotizzando addirittura un prestito biennale. Il giocatore, campione del Mondo con la Nazionale francese a Russia 2018, sembra pronto ad accettare il trasferimento.