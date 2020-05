Calciomercato Milan: Szoboszlai pronto per i rossoneri

Il Milan, grazie al nuovo progetto tecnico voluto da Ralf Rangnick, che con tutta probabilità sarà il nuovo allenatore della formazione rossonera, e dall’Amministratore delegato Ivan Gazidis, è al lavoro per ringiovanire la rosa e renderla decisamente più europea. Solo pochi giorni fa era stato il presidente Scaroni a chiarire le intenzioni dei vertici tecnici del club.

Il nuovo Milan sarà più giovane e con un gioco più veloce, ben diverso da quello compassato della maggior parte delle squadre italiane. E così ecco spuntare nomi interessanti come quello di Dominik Szoboszlai, centrocampista di proprietà dei Red Bull Salisburgo che dovrebbe arrivare a Milano per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Proprio il giocatore, interrogato sui rumors di mercato che lo danno verso i rossoneri ha dichiarato: “Milan? In questo momento non posso dire nulla. La decisione finale spetta a me, ho anche altre proposte. Farò la scelta che ritengo migliore per la mia carriera. Se dovesse andare in porto, significa che era destino. Serie A ottimo campionato così come Premier League o Bundesliga“. Il Milan dovrà fare in fretta visto che per l’ungherese si sta muovendo anche la Lazio.