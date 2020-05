Calciomercato Parma: Faggiano ha già piazzato un colpo in entrata

Tutto è fermo, ma solo apparentemente. Le società di calcio si muovono anche in remoto, anche perchè il mercato non aspetta nessuno. Ed il Parma del presidente Pizzarotti non è certo esente dalle trattative di mercato che fanno già discutere. Se non fosse per i trasferimenti ancora fermi si potrebbe dire che i club sono già avanti con il lavoro per la prossima stagione.

I “Ducali”, come confermato dal Direttore sportivo Daniele Faggiano, avrebbero addirittura già bloccato un acquisto. Il dirigente dei gialloblu ha spiegato: “Se ho già preso un giocatore per il Parma per il prossimo anno? Sì, ci sto lavorando ma devo aspettare il bilancio per capire se potremo prenderlo dal punto di vista del budget che avrò a disposizione. E’ un giocatore straniero, l’ho bloccato ma ancora non posso chiudere“.

Faggiano ha anche aggiunto un pensiero sulle trattative del futuro: “Il calciomercato resterà lo stesso, cambia l’economia della società, come i progetti e i programmi. Dobbiamo inventarci qualcosa per cercare di fare le squadre con i bilanci penalizzati. Il problema non sarà fare il calciomercato, le piccole dovranno avere idee. Il divario con le big non cambierà, era già grande e resterà tale. Spero ci sia più amicizia tra i club per gli scambi. Sento tante cose in questo periodo. Negli anni si è parlato di un campionato a 18 squadre, adesso si pensa a farlo a 22. Poi si dice spesso che il mercato dura troppo e adesso si parla di tenerlo aperto 4 o 5 mesi. Secondo me si parla tanto per parlare“.