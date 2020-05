Calciomercato Inter: Emerson Palmieri conteso alla Juventus

L’Inter sembra essere una delle società in grado di far fronte al meglio alla crisi economica che colpirà il mondo del calcio. Si parla di forti ripercussioni e di club che potrebbero essere messi in ginocchio dalla mancanza di liquidità, ma questo non è il problema del club nerazzurro che alle spalle ha una super potenza come il gruppo Suning.

Ecco perchè il futuro della “Beneamata”, nonostante tutto, appare roseo. La famiglia Zhang, infatti, sembra pronta ad investire ancora di più sulla squadra per permettere a mister Antonio Conte di guidare un gruppo in grado di vincere tutto. Tra gli obiettivi ci sarebbe anche il terzino italo-brasiliano Emerson Palmieri.

Il giocatore, attualmente in forza al Chelsea, potrebbe valutare positivamente un ritorno in Serie A e accettare l’eventuale offerta dell’Inter. Il venticinquenne, anche nel giro della Nazionale azzurra di Roberto Mancini, è anche un obiettivo di mercato della Juventus, ma l’Amministratore delegato interista Beppe Marotta starebbe cercando di anticipare tutte le avversarie. Il club londinese chiede una cifra superiore ai 30 milioni di euro.