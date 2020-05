Manchester City: De Bruyne pronto a dire addio

Kevin De Bruyne, uno dei giocatori più rappresentativi del Manchester City potrebbe valutare di lasciare la squadra inglese al termine di questa stagione. Il centrocampista offensivo, in una intervista concessa al quotidiano belga “Het Laatste Nieuws”, ha chiarito che una eventuale esclusione dei “Citizens” dalle competizioni europee per i prossimi due anni potrebbe spingerlo a cambiare aria.

Il calciatore, che ha un contratto con scadenza a Giugno 2023, potrebbe valutare concretamente un cambio di maglia nel caso in cui il ricorso al Tas presentato dal club inglese dovesse andare male. Se le ‘presunte’ violazioni delle regole sul Fair Play finanziario saranno confermate il belga classe 1991 lascerà il club.

De Bruyne ha dichiarato: “Sto aspettando la sentenza. I dirigenti ci hanno assicurato che avrebbero fatto appello, spiegando che sono sicuri al 100% di far valere le proprie ragioni. Mi fido del mio club e aspetto l’esito, poi prenderò una decisione sul mio futuro. Certo due anni senza Champions sarebbero davvero lunghi, se la squalifica fosse di un solo anno potrei pensarci, ma due sono troppi“.

Sempre il centrocampista offensivo ha risposto a chi gli chiedeva di novità sul rinnovo contrattuale: “Al momento non ci sono chiacchiere reali su un prolungamento del contratto. Non so cosa accadrà. Siamo un po’ in un limbo con tutto ciò che sta accadendo nel mondo adesso. Quando la stagione finirà, potrebbe esserci un’opportunità per guardare al futuro. Adesso non è il momento di pensarci adesso“.