Calciomercato Udinese: De Paul destinato a una big

Rodrigo De Paul, talento di proprietà dell’Udinese, sembra essere destinato a lasciare il Friuli per un grande club. Il calciatore argentino sembrava al passo d’addio un anno fa, e lui stesso aveva salutato il pubblico bianconero sul finire della stagione scorsa, poi qualcosa non ha funzionato e il campione di Sarandì è rimasto al suo posto.

Al termine di questa stagione, però, le cose andranno diversamente. De Paul è un obiettivo di club importanti di Serie A come Inter, Milan e Fiorentina, ma per lui si stanno muovendo anche club esteri. Della partenza del venticinquenne è certo anche l’attuale allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, che comprende il valore del ragazzo.

Il tecnico dei friulani, parlando del futuro del sudamericano, come anche di quello del portiere Juan Musso, altro talento che piace a molti, ha spiegato: “La cosa che dice il direttore Marino è molto verosimile perché questi sono giocatori che hanno molto mercato e sappiamo che la realtà di Udine è abituata a preparare giocatori per altri contesti. Bisognerà capire quali saranno le condizioni, quale sarà il mercato e se le quotazioni saranno congrue al valore dei giocatori stessi. L’Udinese non è una società che svende i propri atleti o che ha bisogno di fare cassa immediata, quindi le situazioni dono tutte da vedere. De Paul è un giocatore da Champions, che ha quel tipo di livello, l’ha già dimostrato nella sua Nazionale, ha la tecnica per farlo e un atteggiamento mentale che non gli impedisce di esprimersi a quel livello“.