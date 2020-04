Calciomercato Fiorentina: Chiesa all'Inter grazie a un poker

La Fiorentina del presidente Rocco Commisso sa bene che trattenere Federico Chiesa in maglia viola non sarà semplice, ma al tempo stesso non ha nessuna intenzione di perdere la possibilità di incassare molti milioni dalla sua vendita. Da tempo sul calciatore c’è la Juventus, ma in quest’ultimo periodo i bianconeri avrebbero allentato la presa dirigendo le proprie attenzioni altrove.

E così ecco spuntare l’ipotesi Inter con il tecnico Antonio Conte che sarebbe ben felice di accogliere ad Appiano Gentile il campioncino azzurro. Chiesa vuole cambiare aria, ma l’Inter per arrivare a lui vorrebbe proporre alla Fiorentina uno scambio fatto di sole contropartite tecniche. La Fiorentina vuole monetizzare mentre in corso Vittorio Emanuele hanno un piano diverso.

L’Amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta starebbe pensando di convincere la dirigenza toscana con un poker di giocatori. Oltre a Dalbert, che si trova in prestito alla Fiorentina, l’Inter vorrebbe offrire anche i cartellini di Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti. Si attende la risposta del club “gigliato”.