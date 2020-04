Clamoroso Juventus: Arthur per Pjanic, proposta del Barcellona

Per la Juventus potrebbe arrivare una clamorosa opportunità di mercato. I vertici bianconeri, che stanno cercando di rifondare il centrocampo sempre con giocatori di qualità, valutano diverse piste, piste che portano a grandi nomi come a quelli di Sergej Milinkovic-Savic, della Lazio, o Paul Pogba, del Manchester United.

E’ però vero che per qualcuno che arriverà qualcun’altro dovrà partire e sulla lista dei cedibili in queste ultime settimane sarebbe finito Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco nelle ultime uscite bianconere ha deluso molto e per questo motivo il Direttore sportivo Fabio Paratici starebbe valutando la possibilità di inserirlo in qualche importante trattativa.

Ad anticipare il dirigente della “Vecchia Signora” ci avrebbe però pensato il Barcellona con una proposta del tutto clamorosa. I blaugrana del presidente Josep Bartomeu avrebbero in mente di puntare allo scambio tra l’ex giallorosso e il forte centrocampista brasiliano Arthur, giocatore che è molto ambito anche dall’Inter di Antonio Conte. A sostenerlo l’emittente radiofonica spagnola “RAC-1”, secondo la quale i vertici dei due club si aggiorneranno appena riapriranno le frontiere.