Calciomercato Napoli: Rashica pronto ad accettare gli azzurri

Si chiama Milot Rashica e potrebbe essere uno dei prossimi colpi a sorpresa del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis, sempre attento al mercato e con un particolare fiuto per gli affari, starebbe valutando la possibilità di arrivare al calciatore kosovaro con cittadinanza albanese attualmente in forza al Werder Brema.

Il classe 1996 di Vucitrn, piace anche alla Lazio e proprio il Diesse dei biancocelesti Igli Tare starebbe cercando di battere i campani sul tempo. Il giocatore, che può essere impiegato come centrocampista o attaccante, con la maglia della formazione di Bundesliga, sta dimostrando una importante continuità anche realizzativa viste 17 reti segnate in 55 presenze.

Altin Lala, procuratore del calciatore, ha parlato della situazione del suo assistito, delle possibilità future e della rivelazione di mercato sulla società romana: “La Lazio lo avrebbe potuto prendere tempo fa, ora non è tra i club interessati. Tare è un amico e lo apprezzo molto: abbiamo giocato insieme e mi piace molto il lavoro che sta facendo. Al momento però questa amicizia non ha nessun ruolo circa il futuro di Rashica. Prenderemo una decisione nelle prossime due-tre settimane. La speranza è che il prossimo anno giochi in Champions League, è tutto quello su cui siamo focalizzati. Ci sono alcuni club interessati che giocano regolarmente la competizione e che sarebbero ideali per Milot. Al momento non posso rivelare i nomi, lo farò a tempo debito quando avremo raggiunto un accordo“. Il Napoli sarebbe uno di questi club.