Calciomercato Lazio: Immobile-Napoli operazione difficile

Ciro Immobile ha voglia di vincere e per farlo, alla ripresa delle ostilità, dovrà ricominciare a segnare come prima della pausa forzata. L’attaccante classe 1990 di Torre Annunziata è al comando della classifica marcatori con 27 centri e la sua intenzione è quella di battere il record di reti di Gonzalo Higuain.

Immobile è pronto a spodestare l’ex Napoli, ma a Napoli qualcuno starebbe pensando a lui, magari per il futuro. In molte occasioni la punta campana è stata accostata al club azzurro, ma le parti non sono mai riuscite a trovare l’intesa per celebrare un matrimonio forse atteso e inseguito anche dallo stesso giocatore.

Alessandro Moggi, agente di Immobile, ha risposto ai rumors sull’accostamento del suo assistito ai partenopei: “No, già ne ho parlato l’ultima volta e vale ancora lo stesso discorso (ha un contratto fino al 2023. Se ci fosse qualcuno concretamente interessato dovrà bussare alla porta della Lazio, oltre a quella del calciatore ndr). È prematuro parlarne ora. Bisogna capire gli scenari di tutti“.