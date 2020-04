Calciomercato Lazio: Luis Alberto vicino al rinnovo

Il centrocampista offensivo della Lazio Luis Alberto è pronto a legarsi ancora alla società biancoceleste anche se per lui si sono mossi in molti, anche club europei prestigiosi. Il giocatore ha detto: “Saluto tutti i tifosi, forza Lazio. Venire qui è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso. È un club grandissimo, all’inizio non mi conosceva nessuno ma era colpa mia“.

Il giocatore ha ricordato: “Venivo dal Liverpool dove mi allenavo solo, poi sono migliorato grazie a un mental coach. Trasformare i fischi in applausi è stato bello“. Lo spagnolo ha poi raggiunto l’argomento prolungamento del contratto: “Ho sempre detto che il Siviglia è casa mia e che mi piacerebbe tornare, ma adesso il mio futuro è alla Lazio. Siamo a buon punto per il rinnovo, credo che arriverà presto“.

L’iberico, infine, ha dichiarato: “Cerco sempre di fare il meglio possibile e a giocare come so. Non dobbiamo dimenticare che siamo partiti per entrare in Champions ma ora proveremo a vincere il campionato, dobbiamo crederci. L’Europeo? Era il mio momento, ma c’è un allenatore che fa delle scelte. Io al Napoli? C’era già Fabian (ride, ndr). Messi o Ronaldo? Sempre Messi“.