Calciomercato Inter: Candreva vuole avere la garanzia di giocare

L’Inter di questa stagione tra i suoi protagonisti può annoverare anche il centrocampista esterno Antonio Candreva. Il giocatore romano, forse inaspettamente, è stato impiegato dal tecnico Antonio Conte con grande continuità riuscendo complessivamente a giocare 26 partite e a segnare anche quattro reti.

E’ questo ciò che il classe 1987 vuole, giocare con continuità e sarà questo il fattore fondamentale che lo spingerà a scegliere cosa fare la prossima estate. Il mercato ovviamente non dorme mai e per il calciatore capitolino potrebbe arrivare qualche novità. L’Inter vuole continuare il rapporto tecnico con il giocatore, ma Candreva chiede alcune garanzie.

“Io ho sempre creduto in me stesso. Fa piacere che gli allenatori cambiano e mi tengano al centro del progetto, è la voglia di contraddistinguersi ogni anno. Da quando sono arrivato alla Lazio ho capito che la continuità è la cosa più importante. Ognuno di noi ha un percorso e non finisce mai l’età per imparare. Sono strafelice di fare il lavoro più bello del mondo, per quanto mi riguarda. Il futuro? A oggi non mi sono posto questa domanda: voglio giocare fino a quando avrò l’entusiasmo di oggi e di quando ero bambino“, ha detto l’ex Lazio e Juventus.