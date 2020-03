Calciomercato Lazio: Giroud e Szoboszlai primi obiettivi

La Lazio ha voglia di ricominciare a correre per avere l’opportunità di lottare per la conquista dello scudetto, ma al tempo stesso, in questo particolare momento si pensa anche alla prossima stagione. Gli ottimi risultati conseguiti dal tecnico Simone Inzaghi stanno spingendo il club a puntare su alcuni acquisti di prestigio, necessari per affrontare al meglio quello che sarà l’esordio biancoceleste in Champions League.

Il Direttore sportivo Igli Tare, conosce bene il proprio ruolo e sa cosa vuole il presidente Claudio Lotito. Quest’ultimo avrebbe già dato le sue indicazioni per cercare di portare a Formello alcuni giocatori. Nel mirino ci sarebbe sempre Olivier Giroud, attaccante in scadenza di contratto con il Chelsea, che era stato vicino ai romani anche nello scorso mese di gennaio.

Oltre al transalpino il club laziale starebbe puntando anche Dominik Szoboszlai, centrocampista esterno attualmente in forza alla formazione austriaca del Red Bull Salisburgo. Il calciatore ungherese, vero e proprio talento emergente visti i suoi appena diciannove anni, aspetta novità. Il ragazzo ha un contratto in scadenza nel 2022 e il suo cartellino ha un valore di circa 15 milioni di euro.