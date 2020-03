Calciomercato Lazio: Luiz Felipe apre al Barcellona

La Lazio del presidente Claudio Lotito, consapevole di essere sotto la luce dei riflettori grazie alla corsa scudetto con la Juventus, in questo momento deve difendere i suoi tesserati. Da qualche settimana, infatti, si continua a parlare di mercato e di come alcune grandi società europee abbiano posato le attenzioni sui top players biancocelesti.

Tra i calciatori che a fine stagione potrebbero dire addio a Formello c’è anche il difensore Luiz Felipe. Per il giocatore si sarebbe addirittura scomodato il Barcellona del presidente Josep Bartomeu. E proprio l’agente del calciatore della Lazio, Stefano Castagna, in merito ai rumors di mercato ha risposto: “Se il Barcellona lo segue è un onore“.

Il procuratore del classe 1997 ha anche aggiunto: “Il giocatore per ora ha la testa solo alla Lazio e vuole vincere il titolo dopo che l’emergenza Coronavirus è rientrata. Certo, il Barcellona rimane il Barcellona. Ha 22 anni, passaporto comunitario. Per il suo modo di giocare sarebbe perfetto per il calcio spagnolo. Ad oggi però, nessuno del Barcellona mi ha parlato, anche se diversi club importanti europei hanno contattato la Lazio prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus. Non ci sono tanti centrali sul mercato“. Luiz Felipe ha un contratto da 500 mila euro a stagione che scadrà a Giugno 2022 e una chiamata dal club blaugrana sarebbe vista con grande positività.