Barcellona: Luiz Felipe della Lazio nel mirino di Bartomeu

Uno dei lati negativi della magnifica stagione della Lazio in campionato è data dal mercato. Molte società, infatti, si stanno interessando in modo particolare ad alcuni giocatori della rosa. Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile piacciono a mezza Europa, ma oltre a loro anche altri pezzi importanti della squadra hanno attirato l’attenzione.

E’ il caso del difensore Luiz Felipe che avrebbe addosso gli osservatori del Barcellona. Il club blaugrana del presidente Josep Bartomeu vuole rinforzare la propria retroguardia e il nome del calciatore biancoceleste sarebbe in cima alla lista dei desideri. Il ventiduenne brasiliano, con un contratto in scadenza a Giugno 2022, sarebbe in attesa di aggiornamenti dal proprio entourage.

Il Direttore sportivo della Lazio Igli Tare, che ha portato a Formello un giocatore che per molti era un perfetto sconosciuto, si trova a dover valutare una cessione che potrebbe risultare molto importante a livello economico. Il presidente romano Claudio Lotito vorrebbe blindare il giocatore con un rinnovo importante e con una clausola rescissoria a prova di Barcellona.