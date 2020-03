Calciomercato Lazio: Milinkovic-Savic è quasi del PSG

Mentre la Lazio sogna lo scudetto il mercato continua e nonostante le trattative siano momentaneamente ferme c’è già chi pensa alle mosse della prossima estate. La principale per quel che riguarda i colori biancocelesti riguarderebbe il centrocampista più forte della squadra, quel Sergej Milinkovic-Savic che un paio di stagioni fa sembrava destinato ai saluti.

Con uno scudetto possibile il calciatore serbo non sembra intenzionato a pensare ad altro che alle prossime sfide di campionato, ma c’è chi per lui sta guardando al futuro, alla prossima stagione, una stagione che potrebbe portare il calciatore ad attraversare le Alpi per approdare nel campionato francese della Ligue 1.

Per Milinkovic-Savic, infatti, si sarebbe fatto avanti il Paris Saint-Germain e il Direttore sportivo dei parigini, Leonardo, avrebbe avviato i contatti per il trasferimento del giocatore al “Parco dei Principi”. Il presidente laziale Claudio Lotito è pronto a cedere il giocatore, ma solamente per una cifra di 100 milioni di euro.