Calciomercato Lazio: Immobile ancora a lungo in biancoceleste

Ciro Immobile è in corsa per il record di gol segnati nella Serie A, ma contemporaneamente, insieme ai compagni di squadra della Lazio è concentrato sull’obiettivo finale, lo scudetto. La dirigenza è consapevole che questo potrebbe essere l’anno delle sorprese, ma per il momento tutti mantengono un profilo basso.

Nel frattempo l’agente dell’attaccante campano ha preso la parola per rasserenare i tifosi sul futuro del suo assistito. Marco Sommella, parlando dell’attaccante, ha detto: “Ciro è un attaccante straordinario, fosse stato straniero avrebbe avuto sicuramente una considerazione maggiore rispetto a quella che ha. I suoi numeri non sono contestabili, poi può piacere o meno. Ma in Italia non abbiamo Mbappé, Cavani, Lewandowski o Haaland, quindi teniamoci stretto Immobile. In questo momento vincerebbe la Scarpa d’Oro, i tifosi azzurri dovrebbero stargli vicini e invece spesso vedo un atteggiamento ostile“.

Il procuratore ha proseguito sottolineando: “Lazio per sempre? A Roma si sente a casa. Lui è andato via a 15 anni da Torre Annunziata, poi ha sempre girato. Insieme alla moglie Jessica ha scelto Roma, forse anche perché è a metà strada tra Napoli e Pescara. A Roma faranno vivere i loro bambini. I tifosi se lo godranno ancora per tanto tempo“.