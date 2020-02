Calciomercato Udinese: Musso destinato ad una grande

Il numero uno dell’Udinese, Juan Musso, è seguito già da qualche tempo dai grandi club italiani ed europei. Il portiere, che in maglia bianconera ha dimostrato di avere tutte le qualità per emergere, sta conservando il self control per lavorare con tranquillità anche se lui stesso sa che cosa potrebbe riservargli il futuro.

Proprio Musso ha voluto soffermarsi sull’Udinese e sui risultati della squadra friulana spiegando: “Io sono contento per la squadra perché abbiamo provato a vincere, abbiamo giocato bene, anche dal basso. Siamo stati bravi in tanti aspetti. Non siamo riusciti a segnare, ma mi è piaciuta la prestazione. Tutti qui vogliono la palla e vogliono andare in avanti. Dall’inizio dell’anno siamo diventati un’altra squadra“.

Musso ha anche aggiunto un pensiero sui rumors di mercato sul suo conto: “Tanti osservatori in tribuna per seguirmi? Non è una distrazione, quando vai in campo lo sai che ti guardano in tutto il mondo. Io gioco ogni partita come se da tutto il mondo mi stiano vedendo. Sono concentrato a fare bene qui. Cerco sempre di migliorare in tutti gli aspetti. Non sono ancora al mio top, voglio continuare ancora a crescere“.