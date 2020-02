Manchester United: Paul Pogba vuole tornare a giocare

L’infortunio che sta tenendo lontano dai campi il centrocampista Paul Pogba si è rivelato più impegnativo del previsto. Il calciatore francese, che ha grande voglia di tornare a giocare, spera che i tempi siano ormai maturi per farlo. Per lui, oltre alle partite di questa stagione, c’è un pensiero fisso legato al desiderio di cambiare aria.

Per il campione del Mondo di Russia 2018 si stanno muovendo in molti, a cominciare dal Real Madrid di Florentino Perez, ma occhio alla solita Juventus, sempre attenta alle dinamiche del mercato. Nel frattempo è stato il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a parlare del transalpino: “Paul ha avuto una stagione terribile con diversi infortuni. Ha un disperato bisogno di giocare a calcio“.

L’allenatore dei “Red Devils” ha anche aggiunto: “Se c’è una cosa che so di Paul, è che adora giocare a calcio e allenarsi, e questo è sempre stato nella sua mente. Chiunque sia infortunato, non vede l’ora di tornare in campo e sentirsi libero dal dolore. Pogba ha giocato spesso con dolore, quindi sono sicuro che quando non ne avrà più gli piacerà ancora di più giocare. Come lo vedo? Sinceramente vedo un ragazzo stufo di essere fuori e che sente un disperato bisogno di giocare a calcio. Paul è sempre stato un grande professionista, quindi non ho dubbi sul fatto che quando tornerà si divertirà molto“.