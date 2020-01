Calciomercato Lazio: Tare spegne le voci su possibili arrivi

La Lazio sta dispuntando una stagione straordinaria e dopo avere vinto la Supercoppa Italiana e battuto per ben due volte la Juventus di Cristiano Ronaldo ora pensa a conquistare un posto tra le grandi. Nonostante il pareggio nel derby la squadra biancoceleste è consapevole della possibilità di arrivare fino alla Champions League.

Intanto la società getta acqua sul fuoco per quel che riguarda il possibile arrivo a Formello di rinforzi. E’ stato proprio il Direttore sportivo Igli Tare a chiarire che il club non acquisterà nessun giocatore: “Gli equilibri sono fondamentali. Stiamo molto attenti a queste cose“.

Lo stesso dirigente, consapevole anche del pensiero del presidente Claudio Lotito, ha aggiunto: “Possiamo capire se avessimo avuto qualche infortunio. Ma non è questo il caso, per fortuna. Non vediamo qualcosa che ci può aiutare. Con la rosa che abbiamo, ora che siamo usciti anche dalla Coppa Italia, siamo più che competitivi“.