Calciomercato Milan: Gazidis apre a nuovi acquisti

Il Milan, grande sorpresa del campionato, ha voglia di continuare a stupire. Il gruppo rossonero, guidato da Stefano Pioli in panchina e da Zlatan Ibrahimovic in campo, vuole continuare a crescere e raggiungere grandi traguardi. La società non ha nessuna intenzione di fermarsi a questo punto del percorso e l’obiettivo di tutti è quello di tornare sul tetto del Mondo.

L’Amministratore delegato e Direttore generale del Milan Ivan Gazidis, parlando della squadra rossonera, ha chiarito le intenzioni del gruppo Elliott, proprietario del Milan: “Penso che la Serie A abbia il potenziale più grande in termini di crescita tra i cinque grandi campionati europei e che il Milan abbia il potenziale più grande come club singolo“.

Il dirigente del “Diavolo” ha anche aggiunto: “Qualcosa anche nel calcio italiano sta cambiando ed è perché stanno accadendo due cose. Una è che c’è un cambiamento nel tipo di proprietari. Non intendo solo proprietari stranieri, anche italiani. Ci sono più proprietari che non pensano a se stessi solo come benefattori personali per un club, ma che lo vedono anche come un business. Devi avere entrambe le visioni per avere un ambiente sano. L’altra cosa è che all’aumentare delle entrate, aumentano anche le commissioni di trasferimento, i salari e i costi, e diventa meno praticabile ignorare il fatto che i club hanno interessi comuni. Quindi i club devono essere sulla stessa onda. Penso che vedremo di più di tutto questo in Serie A, sul modello della Premier League“.