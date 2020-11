Calciomercato Lazio: Luis Alberto piace alla Juventus

La recente vicenda che ha visto protagonista il centrocampista della Lazio Luis Alberto, relativa alle esternazioni del calciatore sull’areo griffato “biancoceleste” presentato dal presidente Claudio Lotito e gli stipendi dei giocatori, potrebbe avere conseguenze clamorose. Da qualche giorno, infatti, i rumors di mercato hanno iniziato a parlare di una possibile cessione dello spagnolo.

L’agente del calciatore, ma anche di Fabian Ruiz, Alessandro Favaro, solo una settimana fa ha dichiarato: “Luis e Fabian non hanno bisogno di presentazione. Sono tra i migliori al mondo nel loro ruolo. Hanno già ampiamente dimostrato le loro qualità, ma le stanno confermando con grandi prestazioni in questo inizio di stagione. Luis sta facendo davvero cose straordinarie“.

Relativamente alla questione ‘interna’ la Lazio starebbe preparando una multa di circa 70 mila euro, cosa non proprio gradita al tesserato del club capitolino. Ecco perchè per qualcuno i rapporti si sarebbero venuti a ledere a tal punto da spingere la società, nonostante un contratto lungo fino a Giugno 2025, a mettere Luis Alberto sul mercato. L’iberico piace alla Juventus che lo vedrebbe alla perfezione per gli schemi tattici di mister Andrea Pirlo. Difficile però pensare ad una cessione a titolo definitivo visto che il cartellino del centrocampista è valutato circa 50 milioni di euro.