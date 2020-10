Lazio: Correa garanzia biancoceleste per Inzaghi

In un periodo particolarmente strano, causa assenze per COVID, la Lazio sta cercando di tenersi in linea di galleggiamento. Dopo il pareggio per 1-1 in Champions League sul terreno del Club Brugge con molti titolari assenti e tenuti in quarantena, la squadra capitolina ha ritrovato la fame dell’attaccante Joaquin Correa.

Il giocatore, autore della rete laziale, ha dimostrato, se ancora ve ne fosse stato bisogno, di essere un punto di riferimento per la squadra biancoceleste e per il suo allenatore Simone Inzaghi. Proprio l’attaccante, in merito al match europeo, ha detto: “Un punto importante e positivo per l’atteggiamento della squadra nonostante le assenze importanti. Il gol ci ha dato un po’ di tranquillità, poi i nostri avversari hanno gestito bene la palla. Nonostante le tante difficoltà abbiamo offerto una buona prova e siamo felici per il punto conquistato“.

Sempre il ventiseienne argentino ha anche aggiunto: “I ragazzi che sono rimasti a Roma ci hanno contattati per darci qualche motivazione in più. Siamo stati molto uniti e con l’idea di essere comunque protagonisti. Abbiamo sofferto un po’, ma c’è stata sempre voglia di vincere. Mi sono trovato bene anche con il cambio di modulo: quando ci sono difficoltà, emerge il carattere della squadra“.