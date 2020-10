Atletico Madrid Femenino: Alia Guagni apre al ritorno in viola

Alia Guagni, ex giocatrice della Fiorentina Femminile, nella scorsa sessione di mercato ha accettato di lasciare la squadra toscana, suo grande amore calcistico, per accettare la sfida tecnica dell’Atletico Madrid Feminino. La trentatreenne di Firenze ha accettato la proposta delle iberiche che le hanno fatto sottoscrivere un contratto di tre anni.

Ma la calciatrice italiana, con ben diciotto anni di Fiorentina alle spalle, potrebbe un giorno fare ritorno nella squadra della propria città natale? E’ stata la stessa Guagni ha fare alcune precisazioni: “In questi giorni si può dire che sono tornata a casa, in Italia e a Firenze. Mi manca questa città ma sto vivendo un’esperienza bellissima che ho voluto fare mesi fa“.

Il difensore, che con la squadra viola ha collezionato complessivamente 284 presenze segnando 122 reti (tra Firenze e Fiorentina) ha anche aggiunto una ulteriore considerazione: “La Fiorentina è una parte di me e di cuore, ci penserò più in là se tornare ma sì, in futuro potrei sperarlo“.