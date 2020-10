Calciomercato Fiorentina: Iachini punto fermo di Commisso

La Fiorentina è guidata in panchina da Beppe Iachini, riconfermato dalla dirigenza toscana al termine della stagione, ma che per molti rimane in bilico. Alcune prestazioni non troppo confortanti sembrava potessero determinare l’allontanamento del mister, ma l’ultimo successo contro l’Udinese ha spinto il club a continuare sulla stessa strada.

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, parlando del suo allenatore, ha sentenziato: “Iachini via? Lo manderò via quando le squadre sotto di noi manderanno via prima i loro allenatori. Stiamo andando bene, le gare con Sampdoria e Spezia non mi son piaciute e quindi possiamo fare meglio“.

Anche lo stesso Iachini ha voluto concedere alcune parole: “Contro l’Udinese c’era tensione, venivamo da ottime partite fatte ma senza vincere. Ora dobbiamo andare avanti così perché nelle altre gare non abbiamo avuto tanta fortuna. Il presidente ha riconosciuto il percorso fatto, valorizzando tanti ragazzi. Ora dobbiamo continuare a lavorare perché sono convinto che i punti arriveranno“.