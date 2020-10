Calciomercato Lazio: Inzaghi potrebbe cambiare aria

Il presidente della Lazio Claudio Lotito sa che il mercato giocatori non ha portato quello che l’allenatore avrebbe sperato di ricevere, ma in tempi difficili da un punto di vista economico quanto fatto dovrà essere sufficiente. Da tempo si parla del contratto del tecnico Simone Inzaghi, un contratto che potrebbe non avere un seguito.

Parlando proprio del possibile rinnovo dell’allenatore con la società capitolina il Direttore sportivo Igli Tare ha allontanato le voci negative anche se non si è sforzato troppo a confermare Inzaghi come futuro tecnico della Lazio: “Rinnovo Inzaghi? L’ho detto e ridetto, Inzaghi è la storia di questo club“.

Il dirigente della società romana ha anche aggiunto: “Abbiamo un rapporto strano rispetto alle altre piazze, ma è come una famiglia. C’è stima reciproca tra Lotito e Inzaghi, al momento opportuno si siederanno e parleranno del rinnovo“. Anche l’allenatore al momento non pensa al prolungamento, per adesso c’è solo da pensare al campo e a fare risultato contro ogni avversario.