Calciomercato Lazio: Tare convinto della forza del gruppo

Per la Lazio è arrivata una vittoria in Champions League che mancava da tredici anni, convincente come forse in pochi si aspettavano, ma che ha convinto sicuramente la dirigenza che ha sempre creduto nel gruppo di giocatori messo insieme grazie al calcio mercato estivo. Il club non ha fatto grandi colpi, ma ha avuto la forza di trattenere tutti i big.

E proprio con i big è arrivata la vittoria sul temibile Borussia Dortmund. Il Direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare ha detto: “Cosa è successo dopo il lockdown? Ci sono tante cose che sono successe, forse anche la responsabilità di essere favoriti, abbiamo avuto tanti infortunati che è una cosa molto strana vedere 7/8 giocatori fuori nello stesso momento“.

“Abbiamo avuto anche problemi con l’indice economico che ci ha danneggiato tantissimo, non siamo riusciti ad avere la rosa al completo se non nelle ultime settimane e questo qualcosa ci ha tolto. Rispetto all’anno scorso, però, siamo migliorati, abbiamo una rosa più lunga e alla fine i valori usciranno fuori“, ha concluso il dirigente laziale.