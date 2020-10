Calciomercato Bologna: Tomiyasu via a fine stagione

Le condizioni economiche di questo particolare periodo storico hanno probabilmente permesso al tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic di trattenere i giocatori più importanti della rosa. La dirigenza felsinea, infatti, in estate aveva avuto alcune offerte per i giocatori più rappresentativi della rosa, ma alla fine i milioni messi sul piatto sono stati troppo pochi.

Ecco così che giocatori di qualità come Takehiro Tomiyasu sono rimasti al loro posto. Il Direttore sportivo Riccardo Bigon ha fatto del suo meglio per garantire al tecnico serbo la rosa migliore, una rosa che ora proprio Mihajlovic dovrà far rendere al meglio con l’obiettivo di migliorare la classifica della passata stagione.

Nel frattempo proprio il difensore giapponese ha parlato della sua soddisfazione di giocare una seconda stagione al Bologna insieme ad un allenatore importante come il serbo: “Sono un giocatore del Bologna e voglio giocare con il Bologna. Devo ammettere che sono felice di essere stato accostato ad alcuni dei club più famosi al mondo: la cosa mi motiva. Mihajlovic? Mi sta dando tanti consigli anche su come muovere le braccia, ma soprattutto Mihajlovic insiste molto sulla difesa dentro l’area“.