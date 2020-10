Calciomercato Sampdoria: Candreva arrivato grazie a Ranieri e Ferrero

Antonio Candreva, dopo una stagione sicuramente positiva con la maglia dell’Inter, è pronto a ripartire per una nuova avventura, quella con la maglia della Sampdoria. Il calciatore, che nella passata annata ha dato segnali importanti da un punto di vista della vivacità offensiva, ha intenzione di regalare altre emozioni.

L’ex Inter, Lazio e Juventus ha sottolineato: “Ho tanto entusiasmo e voglia di fare bene. I nuovi compagni mi hanno accolto benissimo. La trattativa è stata quasi lampo, ci sentivamo già con Quagliarella. Ringrazio lui, il mister e il presidente. Spero di far fare tanti gol a Fabio, lo conosciamo tutti e voglio aiutare la Sampdoria”.

Candreva ha anche aggiunto: “Ranieri ha sempre grandissimo rispetto e grande stima, me l’hanno detto in tanti. Ci siamo sentiti nei giorni scorsi, sono qui per lui. Anche Ferrero è stato determinante. Penso di portare esperienza, entusiasmo e positività. La Samp ha grande storia e non si merita il campionato che ha fatto l’anno scorso. Puntiamo alla salvezza e dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Ho tanta voglia, posso dare tanto e voglio trasmettere tutto questo ai miei compagni”.